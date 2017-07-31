هجوم انتحاري على السفارة العراقية في كابول

مصدر الصورة Getty Images Image caption قوات الشرطة الأفغانية تغلق الشارع المؤدي إلى السفارة العراقية.

استهدف هجوم انتحاري السفارة العراقية في وسط العاصمة الأفغانية كابول، حسب مسؤولين أمنيين أفغان.

وأكد المسؤولون أن تبادلا لإطلاق النار لايزال مستمرا في المكان.

وقال نجيب دنيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، لبي بي سي إن انفجارا وقع عند مدخل السفارة، تبعه إطلاق نار.

ودفعت الشرطة بفرقة انتشار سريع إلى المنطقة.

ووقع الهجوم في حي يضم مركزا للشرطة.

ونقلت وكالة فرنس برس عن مصدر أمني قوله إن "انتحاريا فجر نفسه أمام مدخل السفارة العراقية".

وقال المصدر إنه "يجري إجلاء مدنيين" من المكان.

وتبين صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة الدخان الأسود تتصاعد في سماء المنطقة.

وكانت السفارة العراقية قد نظمت مؤتمرا قبل اسبوعين للاحتفال بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.