وسائل إعلام أمريكية: ترامب يقيل مدير اتصالات البيت الأبيض

  • 31 يوليو/ تموز 2017
BBC

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنطوني سكارموتشي مدير الاتصالات في البيت الأبيض بعد 10 أيام فقط من تولي منصبه، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وكان سكارموتشي أحد مستشاري ترامب قبل أن يعين مسؤولا أول عن اتصالاته خلفا لمايك دوبكي الذي استقال بعد مرور 3 أشهر فقط على توليه منصبه.

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