وسائل إعلام أمريكية: ترامب يقيل مدير اتصالات البيت الأبيض
- 31 يوليو/ تموز 2017
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أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنطوني سكارموتشي مدير الاتصالات في البيت الأبيض بعد 10 أيام فقط من تولي منصبه، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وكان سكارموتشي أحد مستشاري ترامب قبل أن يعين مسؤولا أول عن اتصالاته خلفا لمايك دوبكي الذي استقال بعد مرور 3 أشهر فقط على توليه منصبه.