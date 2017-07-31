بالصور: ألف يوم من الجوع في غانا

كيت أفول - 40 عاما - على الرغم من أنها تعيش في منزل مع أمها، تحكي كيت قصتها وكيف فقدت إحدى بناتها التي كانت تبلغ من العمر عامين. بعد وفاة زوجها قبل عشر سنوات، كافحت كيت من أجل العثور على فرصة عمل ورعاية أطفالها الأربعة. ويعاني الأطفال من سوء تغذية وإعياء، نظرا لكونهم يتناولون غذاء واحدا فقط يُطلق عليه اسم "بانكو"، وهو طبق محلي في غانا يتكون من الذرة المخمرة وعجين الكاسافا. وقالت كيت :"توفيت ابنتي وكان عمرها عامين. لم تكن صحتها جيدة. وضعتها في السرير ذات يوم، وهبت عاصفة سيئة مساء ذلك اليوم. كانت السماء تعلن عن غضبها. سمعت أصوات البرق. وعندما ذهبت للاطمئنان على صحة طفلتي، وجدتها قد ماتت. أعتقد أن البرق قتل طفلتي".