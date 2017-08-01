إطلاق نار في محكمة في موسكو وسقوط قتلى ومصابين
- 1 أغسطس/ آب 2017
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قُتل ثلاثة أشخاص تجري محاكمتهم وإصابة آخرين في إطلاق نار في مقر محكمة، حسبما قال محامية الدفاع عن المتهمين القتلى.
وقالت المحامية دايانا تاتوسوفا لوكالة رويترز إن كبير المحققين في القضية إنه قٌتل ثلاثة من بين 11 متهما في القضية.
وقالت وكالة تاس للأنباء إن إطلاق النار بدأ بعد أن حاول بعض المتهمين الاستيلاء على أسلحة من حراس المحكمة واحتجاز رهائن.