عشرات القتلى والمصابين في تفجير استهدف مسجدا غربي أفغانستان

مصدر الصورة AFP Image caption وقع التفجير وقت صلاة العشاء

قتل نحو ثلاثين شخصا وأصيب العشرات جراء تفجير استهدف مسجدا في مدينة هرات غربي أفغانستان، حسبما قال مسؤولون محليون.

ووردت تقارير عن إصابة عشرات آخرين في التفجير. وقال مسؤولون محليون إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا.

ووقع التفجير في مسجد الجوادية في وقت صلاة العشاء.

وقال مسؤولون إن عدد المهاجمين كان اثنين على الأقل، كان أحدهما مفجرا انتحاريا بينما فيح الآخر النار على المصلين.

وبحسب متحدث باسم الحكومة، فإن الحادث قتل فيه 29 شخصا على الأقل وأصيب 64 شخصا آخرين. وتوقع المسؤول ارتفاع عدد الضحايا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن المهاجمين قتلا.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها إن المهاجمين ألقوا قنابل يدوية على المسجد.

وقالت الإذاعة الرسمية في إيران المجاورة إن سبعة مهاجمين شاركوا في الهجوم، لكن السلطات الأفغانية لم تؤكد ذلك.

ولم تزعم أي جماعة المسؤولية عن الهجوم، الذي وقع في منطقة ذات أغلبية شيعية.

وتعتبر هرات، الواقعة على الحدود مع إيران، من المناطق الهادئة نسبيا في أفغانستان.

وأدان متحدث باسم طالبان، التي شنت هجمات ضد الشيعة في المنطقة في السابق، الهجوم في رسالة نصية أرسلها إلى صحفيين.

وجاء الهجوم بعد يوم من هجوم على السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية في كابول أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

واستهدف تنظيم الدولة الإسلامية وطالبان المناطق ذات الأغلية الشيعية في أفغانستان في السابق.

وكان الكثير من الضحايا في تلك الهجمات من المدنيين، مع زيادة عدد المصابين في الأعوام الخمسة الماضية.