ترامب يقر مشروع قانون بشأن عقوبات أمريكية على روسيا

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا.

وتتعلق العقوبات، التي أقرها الكونغرس قبل أيام، بمزاعم بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وسياستها إزاء أوكرانيا.

ويتضمن القانون فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية أيضا.

ويقيد قانون العقوبات الرئيس ترامب إذا أراد تخفيف العقوبات على روسيا فلن يسمح له بذلك دون موافقة الكونغرس.

وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، ونفى ترامب التواطؤ مع روسيا.

وكان البيت الأبيض قد أوضح سابقا أن ترامب سيوقع مشروع القرار بعد تمريره في الكونغرس. ولكن يوم الثلاثاء قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون إنه وترامب "ليسا سعداء جدا" بالقرار.

وردت روسيا بطلب عودة 755 من سفارتها وقنصلياتها في الولايات المتحدة، بعد تمرير العقوبات من قبل مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وجاء تمرير العقوبات بعد شهور من طرد الرئيس الأمريكي السابق 35 دبلوماسيا روسيا.

وقال تيلرسون مشيرا لأعضاء الكونغرس "أوضحنا أننا لا نعتقد أن الأمر لا يفيد جهودنا، ولكن هذا هو القرار الذي اتخذوه".

وأضاف "اتخذوا قرارهم بصورة مذهلة، وأعتقد أن الرئيس يقبل ذلك".

وتنفي روسيا تدخلها في الانتخابات الأمريكية كما ينفي ترامب تعاون حملته الانتخابية مع موسكو.