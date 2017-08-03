كبير موظفي البيت الأبيض يبلغ وزير العدل جيف سيشنز بأنه "باقٍ في منصبه" رغم انتقادات ترامب

مصدر الصورة Reuters Image caption سيشنز يعد واحدا من الجمهوريين القلائل الباقين في إدارة ترامب

أبلغ كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، جون كيلي، وزير العدل، جيف سيشنز، أنه باقٍ في منصبه، بحسب تقارير إعلامية.

يأتي هذا في أعقاب سلسلة انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لسيشنز بعد نأي الأخير بنفسه عن التحقيقات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها ترامب.

وذكرت تقارير أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أبلغوا سيشنز بأن الرئيس ترامب لا يزال غاضبا بشأن قراره الانسحاب من التحقيقات، غير أنه ثمة تحولا كبيرا في توجه ترامب.

وجاء تعيين كيلي مؤخرا لاستعادة النظام بعد حالة من الفوضى شهدها البيت الأبيض.

وفي الأسبوع الماضي، هاجم ترامب سيشنز في تعليق له على تويتر، ووصفه بأنه "ضعيف جدا".

كما قال ترامب، في حوار له مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه "محبط للغاية" بسبب وزير العدل.

وعند سؤال ترامب بشأن مستقبل سيشنز، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال ترامب: "الوقت سيقرر. الوقت سيقرر."

ويُعد سيشنز واحدا من الجمهوريين القلائل الباقين في إدارة ترامب، ويتوقع أن تؤدي إقالته إلى إثارة غضب كثيرين في الحزب الجمهوري، الذين يحتاجهم ترامب لتمرير أجندته في الكونغرس.

وينفي الكرملين التدخل في الانتخابات الأمريكية، وينفي ترامب وجود أي تواطؤ مع موسكو.