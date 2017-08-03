ترامب للمكسيك: كفوا عن التطرق لموضوع نفقات الجدار الحدودي

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أشارت وقائع مكالمات نشرتها صحيفة واشنطن بوست الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره المكسيكي بينا نيتو على الامتناع عن البوح علانية عن اصرار بلاده الامتناع عن تحمل نفقات بناء الجدار الذي يدعو اليه ترامب على الحدود بين البلدين.

ووبخ ترامب الرئيس المكسيكي لادانته علنا فكرة تشييد الجدار في مكالمة هاتفية جرت بينهما في الـ 27 من كانون الثاني / يناير الماضي حسب ما كشفت وقائع المكالمة التي نشرتها الواشنطن بوست.

وحسب ما جاء في الوقائع التي نشرتها الصحيفة، قال ترامب لنظيره المكسيكي "لا يمكنك أن تقول ذلك للصحافة".

كما نشرت الصحيفة وقائع المكالمة الهاتفية الأولى التي أجراها ترامب مع رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول.

وكان ترامب قد بنى حملته الإنتخابية على وعد بتشييد جدار على طول الحدود الأمريكية الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة، وتعهد بإجبار المكسيك على التكفل بدفع نفقات المشروع.

ولكن الوقائع التي نشرتها الواشنطن بوست تؤكد أن ترامب اعترف آنذاك بأن تمويل المشروع سيأتي من مصادر أخرى، إذ قال "سنتوصل الى صيغة ما بطريقة من الطرق".

وأضاف "اذا كنتم تقولون إن المكسيك لن تتكفل بتحمل نفقات تشييد الجدار، فلن التقي بكم ابدا لأنني لا استطيع تحمل ذلك".

وقال ترامب للرئيس المكسيكي إن الجدار الحدودي "هو أقل شيء أهمية يمكن ان نتناقش عليه، ولكنه قد يكون الأهم سياسيا".