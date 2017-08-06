بلجيكا تقر بعلمها منذ يونيو بشحنة البيض الملوث

مصدر الصورة EPA Image caption بيض يشتبه في تلوثه يجرى التخلص منه في المزارع بهولندا

أقرت بلجيكا بعلمها في يونيو/ حزيران أن شحنة بيض قادمة من هولندا ربما تكون ملوثة بمبيد حشري.

وقالت متحدثة باسم هية سلامة الغذاء البلجيكية إن تلك المعلومات لم يجر تبادلها بسبب فتح تحقيق في القضية.

وتوصلت الاختبارات إلى أن مادة فبرونيل الكيميائية، التي يمكن أن تضر بأجهزة الكلى والكبد والغدقة الدرقية للإنسان، موجودة في البيض الهولندي.

وتخلصت المحال التجارية في بلجيكا وألمانيا وهولندا من البيض الذي يحتمل تلوثه.

وقالت كاترين شتراجير للصحفيين: "كنا على علم منذ بداية يونيو/ حزيران بأن ثمة مشاكل محتملة بوجود مادة الفبرونيل في منتجات الدواجن."

وأضافت: "فتحنا على الفور تحقيقا، كما أبلغنا النياية العامة لأنها قضية تتعلق بوجود غش محتمل"، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وأعرب وزير الزراعة الألماني، كريستيان شميت، عن مخاوفه بعد الكشف عن القضية، وأعلن عزمه الاتصال بنظيره البلجيكي، الإثنين.

وقال مسؤول ألماني إن قرابة عشرة ملايين بيضة ربما قد بيعت في ألمانيا.

وتعد هولندا أكبر مصدر في أوروبا للبيض ومنتجاته، وتعتبر أحد أكبر المصدرين في العالم.

وتصدر هولندا ما يقدر بنحو 65 في المئة من إجمالي 10 مليارات بيضة تنتجها في العام.

وأغلت مؤقتا قرابة 180 منشأة لمنتجات الدواجن في أنحاء البلاد وفتحت تحقيقات في القضية.