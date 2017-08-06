الحكومة الفنزويلية "تحبط انتفاضة عسكرية" ضد الرئيس مادورو

مصدر الصورة Twitter Image caption أكد من وصف نفسه برئيس "اللواء 41" أن ما يحدث ليس انقلابا، بل "إجراء مدني عسكري لاستعادة النظام الدستوري".

قالت الحكومة في فنزويلا إن السلطات ألقت القبض على عدد من الجنود أثناء محاولتهم القيام بانتفاضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو .

ووصف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم دويسدادو كايبلو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ما حدث كان"هجوما إرهابيا".

ووقعت هذه الأحداث في مدينة فالنسيا في ولاية كارابوبو غربي البلاد.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعات تسمي نفسها "اللواء 41".

وقال شخص عرف نفسه بأنه خوان كاجيواريبانو ورئيس المجموعة: "إن هذا ليس انقلابا، بل إجراء مدني عسكري لاستعادة النظام الدستوري."

لكن كابيلو أكد أن السطات تمكنت من استعادة النظام في الثكنات العسكرية في فويرسيه باراماساي.

وترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سماع دوي إطلاق نار، بينما قال بعض المستخدمين إنهم سمعوا صوت غناء وطني في القاعدة العسكرية.