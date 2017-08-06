هجوم مسلح على مصلين في كنيسة جنوب شرقي نيجيريا

اقتحم مسلح كنيسة في جنوب شرق نيجيريا ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت تقارير محلية نيجيرية إن مجهولا فتح النار داخل كنيسة كاثوليكية في ولاية أنمبرا، جنوب شرقي البلاد، في وقت مبكر صباح الأحد.

وأفادت وكالة فرنس برس بأن الواقعة أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وذكرت الشرطة النيجيرية أن المهاجم تصرف منفردا، وفتح النار على المصلين أثناء قداس الأحد في كنيسة سانت فيليبس في منطقة أوزوبولو في وقت مبكر صباح الأحد.

وقال شهود عيان إن عدد المصلين تجاوز 100.

ونقلت صحيفة الغارديان النيجيرية عن مفتش الشرطة بالمدينة عمر غاربا قوله إن الواقعة حدثت عقب مشاجرة، مستبعدا أن يكون للهجوم علاقة بجماعة بوكو حرام.

وأعلنت جماعة بوكو حرام تمردها على الحكومة عام 2009.

وأسفر التمرد المسلح الذي تقوده الحركة عن مقتل الآلاف، سقط أغلبهم في شمالي شرقي البلاد.