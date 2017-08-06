بالصور: مسيرة بلفاست للمثليين

  • 6 أغسطس/ آب 2017

فيما يلي مجموعة منتقاة من أبرز صور مسيرة المثليين في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Pacemaker

    حرص مشاركون في مسيرة بلفاست للمثليين على التقاط صور شخصية (سيلفي).

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Press Eye

    جاءت عمدة بلفاست، نوالا ماكاليستر، بين أولئك الذين تقدموا المسيرة.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Press Eye

    ثُبتت أعلام خاصة بالمثليين على سيارات الشرطة.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Press Eye

    للمرة الأولى شارك أفراد من شرطة أيرلندا الشمالية بالزي الرسمي في المسيرة.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Pacemaker

    ارتدى المشاركون في المسيرة أزياء ذات ألوان زاهية وتصميمات فريدة بعضها مستوحى من حياة البحر.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Pacemaker

    تعتبر المسيرة واحدة من الأنشطة الرئيسية في مهرجان للمثليين تستمر فعالياته على مدار تسعة أيام.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Pacemaker

    يحرص كثير من المشاركين على ارتداء الشعر المستعار خلال المهرجان.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Pacemaker

    لا يقتصر المهرجان على مشاركة البشر.

  • مهرجان بلفاست لزواج المثليين Press Eye

    يقول المنظمون إن المسيرة اجتذبت هذا العام نحو 5000 شخص، بما يجعلها الأكبر في تاريخها.

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