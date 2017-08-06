بالصور: مسيرة بلفاست للمثليين
فيما يلي مجموعة منتقاة من أبرز صور مسيرة المثليين في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية.
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Pacemaker
حرص مشاركون في مسيرة بلفاست للمثليين على التقاط صور شخصية (سيلفي).
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Press Eye
جاءت عمدة بلفاست، نوالا ماكاليستر، بين أولئك الذين تقدموا المسيرة.
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Press Eye
ثُبتت أعلام خاصة بالمثليين على سيارات الشرطة.
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Press Eye
للمرة الأولى شارك أفراد من شرطة أيرلندا الشمالية بالزي الرسمي في المسيرة.
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Pacemaker
ارتدى المشاركون في المسيرة أزياء ذات ألوان زاهية وتصميمات فريدة بعضها مستوحى من حياة البحر.
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Pacemaker
تعتبر المسيرة واحدة من الأنشطة الرئيسية في مهرجان للمثليين تستمر فعالياته على مدار تسعة أيام.
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Pacemaker
يحرص كثير من المشاركين على ارتداء الشعر المستعار خلال المهرجان.
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Pacemaker
لا يقتصر المهرجان على مشاركة البشر.
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Press Eye
يقول المنظمون إن المسيرة اجتذبت هذا العام نحو 5000 شخص، بما يجعلها الأكبر في تاريخها.
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