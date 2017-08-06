اعتقال سائحين صينيين في ألمانيا "لأداء تحية النازي"

مصدر الصورة Reuters Image caption استخدم الصينيان التحية النازية خارج مقر البرلمان الألماني في العاصمة برلين

اعتقل السلطات في العاصمة الألمانية برلين سائحين صينيين بعدما أدّيا التحية التي كان يستخدمها الزعيم النازي أدولف هتلر أمام البرلمان.

وباشرت السلطات الألمانية الإجراءات الجنائية بحق الرجلين، وهما في منتصف العمر، بتهمة استخدام رموز خاصة بمنظمة محظورة.

وأطلق سراح الاثنين بكفالة قيمتها 500 يورو (نحو 600 دولار) لكل واحد منهما.

وتطبق السلطات الألمانية قوانين صارمة في ما يتعلق بترويج خطاب الكراهية والرموز المرتبطة بهتلر والنازية.

ويمكن أن يواجه الصينيان، اللذان يبلغان من العمر 36 عاما و49 عاما، حكما بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بحسب الشرطة.

وتعد هذه الاتهامات الأكثر شيوعا في مقاضاة أشخاص ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن بإمكان الرجلين مغادرة ألمانيا خلال مرحلة التحقيقات، وأنه إذا فرضت عليهما غرامة، فإن قيمة الكفالة التي تم سدادها بالفعل ستغطي قيمة الغرامة على الأرجح.

وشوهد السائحان الصينيان وهما يلتقطان صورا لبعضهما البعض بكاميرا هاتفيهما المحمولين خارج مبنى البرلمان.