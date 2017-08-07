القبض على رجال إطفاء بإيطاليا "يشعلون حرائق عمدا لتلقي أجر إطفائها"

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption صقلية تتعرض حاليا لموجة ارتفاع شديد في درجات الحرارة

قبض على 15 شخصا من المتطوعين من أفراد الإطفاء في إيطاليا للاشتباه بأنهم بدأوا بإشعال حرائق في جزيرة صقلية من أجل أن يحصلوا على مكافآت مالية عند إطفائها.

ويتهم هؤلاء الأشخاص بالتزوير، لأنهم حصلوا على مكافآت مالية من الدولة، بمعدل 12 دولارا في الساعة، عند طلب السلطات لهم إخماد الحرائق.

وبدأت السلطات التحقيق في القضية عندما لاحظ مسؤولون في مقاطعة راغوسا أن عدد الحرائق يزداد ثلاثة أضعاف حينما يكون ذلك الفريق من أفراد الإطفاء بوجه خاص في العمل.

وقيل إن قائد الفريق يذهب في شاحنته - بينما يتستر زملاؤه على غيابه - لإشعال بعض الحرائق. وبعد فترة يتوجه الفريق لإخماد الحرائق على نفقة الدولة.

وفي أوقات أخرى، يبلغ أصدقاء أو أقارب لهم السلطات بحدوث حرائق مزيفة باستخدام خطوط هواتف الطوارئ.

وتتعرض صقلية حاليا - مثل غيرها من المناطق الجنوبية في أوروبا - لموجة ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وإحدى طرق استغلال هذا الوضع قد تكون فقط في العمل على تصاعد الدخان.