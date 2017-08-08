العارضة البريطانية التي "خطفت كانت ستباع في الشرق الأوسط لممارسة الجنس"

Image caption كلوي إيلنغ تقول إنها احتجزت خمسة أيام

قالت عارضة الأزياء البريطانية التي ادُعي أن عصابة في إيطاليا احتجزتها إنها أُبلغت أنها كانت ستباع في الشرق الأوسط "لممارسة الجنس"، بحسب ما ذكره محاميها.

وأوضح فرانشيسكو بيشي لبي بي سي كيف كانت موكلته، كلوي إيلنغ البالغة من العمر 20 عاما، تتصرف تحت الإكراه عندما أخذها خاطفوها للتسوق قبل أن يطلق سراحها.

وقيل إن إيلنغ خطفتها جماعة تسمي نفسها "الموت الأسود" ثم أطلق سراحها بعد خمسة أيام.

وعادت إلى بيتها الأحد، بعد 26 يوما من سفرها إلى ميلانو لالتقاط صور لها.

مكتوفة الأيدي

وتقول الشرطة الإيطالية إن رجلين هاجماها في إيطاليا، وخدراها بمادة كيتامين وخطفاها، من أجل أن تباع - على ما يبدو - في مزاد على الإنترنت.

وقيل إن خاطفيها حاولوا بيعها على الإنترنت مقابل مبلغ قدره 230.000 جنيه استرليني، وطلبوا من وكيل أعمالها دفع فدية.

وقال المحامي إن خاطفي إيلنغ - التي تنحدر من منطقة جنوب لندن - أبلغوها أنها "ستباع إلى شخص في الشرق الأوسط من أجل الجنس".

وأضاف أنها ذهبت مع خاطفيها مكرهة إلى التسوق لأنهم هددوها بالقتل.

وقال "لقد أبلغوها أن هناك أناسا يراقبونها وأنهم مستعدون لقتلها إن حاولت فعل أي شيء".

"ولذلك فكرت في أن أفضل شيء هو أن تجاريهم وأن تكون لطيفة مع خاطفها، لأنه أخبرها أنه يريد إطلاق سراحها على نحو ما وفي وقت ما".

وقالت إيلنغ الأحد إنها كانت تخشى على حياتها طيلة فترة "هذه التجربة المريعة".

"أنا ممتنة للسلطات الإيطالية والبريطانية لما فعلته من أجل إطلاق سراحي بسلام".

وبدأت السلطات في إيطاليا، وبولندا، وبريطانيا تحقيقات في القضية.

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الشرطة الإيطالية نشرت صورة للمتهم ووكاش هيربا

وتقول الشرطة الإيطالية إن إيلنغ نقلت بسيارة إلى بيت في بورجيال، شمالي غرب تورين، حيث قيدت يداها إلى خزانة خشبية ذات أدراج في غرفة نوم لمدة ستة أيام.

ثم أطلق سراحها أخيرا بعد أن نقلت إلى القنصلية البريطانية في ميلانو، بحسب ما قاله مسؤولون إيطاليون.

وقالت الشرطة البريطانية إنها قبضت على رجل بولندي الجنسية يدعى ووكاش هيربا، يعيش في أولد بيري في غرب وسط بريطانيا، بتهمة الخطف.

وقالت الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا إنها تحقق في الحادثة بالتعاون مع وحدة العمليات الخاصة في شرق وسط بريطانيا، ومع السلطات الإيطالية.

وقال متحدث باسم الوكالة "الشرطة فتشت منزلا في منطقة أولدبيري ذا صلة بووكاش باول هيربا في 18 يوليو. وصادرت جهاز كمبيوتر، يخضع للفحص حاليا".