إصابة جنود فرنسيين في حادثة دهس بضاحية في باريس

مصدر الصورة Reuters Image caption الشرطة تقول إن السيارة التي تبحث عنها من طراز بي إم دبليو

دهست سيارة جنودا فرنسيين كانوا في دورية في ضاحية من ضواحي باريس، وأصيب في الحادثة ستة جنود بجروح، اثنان منهم حالتهما خطيرة، بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة.

وفرت السيارة من المكان بعد الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحا بحسب التوقيت المحلي في ضاحية ليفالوا-بيريه الشمالية الغربية.

وقالت الشرطة أنها بدأت على الفور عملية أمنية في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية ضاحية لوفالوا بيريه، باتريك بالكاني، إن سيارة من طراز بي إم دبليو.

وعبر عن قناعته بأن الحادث "متعمد، وأنه عمل عدواني بغيض".

وقالت شرطة باريس في تغريدة على موقع تويتر "بدأ تدخل الشرطة على الفور. والبحث عن السيارة جار".

ولا تزال فرنسا تعيش حالة تأهب قصوى عقب سلسلة هجمات، شنها إسلاميون متشددون، أو مهاجمون متأثرون بالتشدد الإسلامي، وقتل فيها أكثر من 230 شخصا خلال العامين الماضيين.