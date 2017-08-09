مكتب التحقيقات الفدرالي "داهم" منزل المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، نفذ حملة مداهمة ليلية لمنزل المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت في فرجينيا.

وأضافت أن عملاء فيدراليين وضعوا أيديهم على ملفات ومواد في 26 من شهر يوليو / تموز الماضي، متعلقة بالتحقيق حول المزاعم بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت العام الماضي.

وقد حصل العملاء الفدراليون على هذه الملفات بعد يوم فقط من مثول مانافورت، بصورة طوعية، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

وكان مانافورت قد غادر حملة ترامب بعد أن كثرت التساؤلات حول علاقاته بدول أجنبية.

وتأتي تحقيقات المكتب الفدرالي على رأس عدد من التحقيقات التي تقوم بها جهات مختلفة حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية.

و غادر روبرت مولر، رئيس لجنة التحقيق الخاصة في إف بي آي ، منزل مانافورت حاملاً "سجلات متنوعة"، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.