ترامب: على كوريا الشمالية أن تقلق جدا جدا مما سيلحق بها

مصدر الصورة AFP Image caption شدد ترامب على القول إن تهديده لكوريا الشمالية بـ "الغضب والنار" ربما "لم يكن شديدا بما فيه الكفاية"

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية بأن عليها "أن تقلق جدا جدا" مما سيلحق بها إذا فعلت شيئا ضد الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على القول إن تهديده لكوريا الشمالية بـ "الغضب والنار" ربما "لم يكن شديدا بما فيه الكفاية".

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب إعلان بيونغيانغ أنها تخطط لإطلاق أربعة صواريخ بالقرب من جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ.

وقد تصاعدت التوترات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة بعد قيام كوريا الشمالية باختبار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في يوليو/تموز الماضي.

وقد أقرت الأمم المتحدة مؤخرا مجموعة عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيونغيانغ جراء برنامج أسلحتها النووية والصاروخية.

وقال ترامب أيضا إنه يوشك على إعلان قراره المنتظر بشأن عديد القوات الأمريكية التي ستبقى في أفغانستان.

ولوح ترامب، الذي كان يتحدث نادي غولف بيدمنستر في نيوجرسي، بغصن الزيتون لكوريا الشمالية قائلا إن الولايات المتحدة ستأخذ المفاوضات دائما بنظر الاعتبار.

وكان ترامب قد صعد من لهجته الخميس، وهاجم الإدارات الأمريكية السابقة لضعف موقفها الشديد تجاه كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن استمرارها ببرنامجها النووي كان "مأساة".

كما وبخ الصين، الحليف الأساسي لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنها تستطيع أن تفعل "أكثر من ذلك بكثير".

وعندما سئل عن احتمالية توجيه ضربات وقائية لبيونغيانغ قال ترامب "لن نتحدث عن ذلك. ولن أقوم بذلك أبدا".

بيد أنه أكمل القول "سأقول لك، إذا قامت كوريا بأي شيء، بما في ذلك التفكير في مهاجمة أي شخص نحبه أو نمثله أو من حلفائنا أو مهاجمتنا نحن، فعليهم أن يقلقوا جدا جدا" بشأن نتائج ذلك عليهم.

وأوضح "عليهم أن يقلقوا جدا لأن أمورا ستحدث لهم لم يعتقدوا البتة أنها ممكن أن تلحق بهم".

وشدد ترامب على أن على كوريا الشمالية أن تنظم أفعالها وتتصرف بعقلانية وإلا ستقع في ورطة لم تقع فيها دولة من قبل.

مصدر الصورة AFP Image caption تشغل القواعد العسكرية الأمريكية نحو ربع مساحة جزيرة غوام

وكانت كوريا الشمالية قالت الأربعاء إنها تخطط لإطلاق صواريخ متوسطة المدى باتجاه جزيرة غوام، التي تضم قاعدة استراتيجية أمريكية ترابط بها قاذفات قنابل.

على الرغم من ذلك ليس ثمة أي دليل على وجود أي ضربة وشيكة في أي من جزر المحيط الهادي.

وفي غضون ذلك نفى ترامب وجود أي رسائل مزدوجة خرجت من إدارته.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حاول وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، تخفيف لهجة الخطاب بين الجانبين.

وسعى تيلرسون، إلى طمأنة الأمريكيين بأن كوريا الشمالية لا تمثل خطرا وشيكا، وأنه يمكن للأمريكيين "أن ينعموا بنوم هادئ".

وقال تيلرسون، الذي توقف في غوام لتزويد طائرته بالوقود بعد رحلة إلى جنوب شرق آسيا، إنه يأمل أن تؤدي "حملة الضغوط" الدولية، التي تشارك فيها روسيا والصين، إلى حوار جديد مع بيونغيانغ "عن مستقبل جديد".

بيد أن سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي، رفض في مقابلة مع بي بي سي الخميس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي.

وقال "يجب أن نستمع إلى الرئيس" مضيفا أن "فكرة قيام وزير الخارجية تيلرسون بمناقشة قضايا عسكرية مجرد هراء".

واستعاد غوركا مقولة من أحد الناجين من المحرقة النازية اعتاد على استخدامها دائما في محاضراته عن الاستراتيجية الأمريكية تقول "عندما تكرر جماعة من الناس القول لك إنهم يريدون قتلك، عاجلا أم آجلا، يجب أن تأخذ كلامهم بجدية".

وأضاف أن "كوريا الشمالية قالت إنها ترغب في محق الولايات المتحدة واستخدام الأسلحة النووية، عاجلا أم آجلا، شخص ما يجب أن يأخذ تهديدهم على محمل الجد".

جزيرة صغيرة لكنها استراتيجية

تقع جزيرة غوام البركانية في المحيط الهادئ بين الفلبين وهاواي، وتبلغ مساحتها نحو 541 كيلومترا مربعا.

هي إقليم أمريكي، ويبلغ عدد سكانها نحو 163 ألف نسمة.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين يولدوا في الجزيرة مواطنون أمريكيون، ولهم حاكم منتخب ومجلس نواب، لكن ليس لهم الحق في التصويت لانتخاب الرئيس الأمريكي.

تشغل القواعد العسكرية الأمريكية نحو ربع مساحة الجزيرة، وينتشر فيها نحو 6 آلاف جندي، وهناك خطط بنشر آلاف آخرين.