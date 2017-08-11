قتلى في معركة بين عصابتين للمخدرات داخل سجن شمال المكسيك

مصدر الصورة Reuters Image caption استدعت إدارة السجن تعزيزات أمنية للسيطرة على الشجار الدموي.

قُتل تسعة سجناء في شجار دموي بين عصابتين متنافستين داخل أحد سجون المكسيك.

وقالت السلطات إن أفراد العصابتين تبادلوا الطعن في السجن الواقع في مدينة رينوسا بولاية تاموليباس شمال شرقي المكسيك.

وقالت حكومة الولاية إن الشرطة أطلقت الرصاص في الهواء لفض المواجهات الدامية التي وقعت خلال يوم زيارة أهالي السجناء لذويهم في السجن.

وتعرف السجون في المكسيك باكتظاظها بالنزلاء، وكثيرا ما تعاني من أعمال شغب والقتل.

ويتحدث الكثير من التقارير عن أن عصابات المخدرات القوية تسيطر على السجون.

وقالت حكومة ولاية تاموليباس في بيان رسمي إن السجناء استخدموا في الشجار أسلحة مثل العصي والحجارة والقضبان.

وأضاف البيان أن أفراد الحراس "انشغلوا بحماية أسر النزلاء الزائرة".

كما اضطرت إدارة السجن لاستدعاء الدعم من حكومة الولاية للسيطرة على الموقف.

وكان 28 سجينا قد قتلوا الشهر الماضي بسبب الضرب المبرح في سجن ببلدة نائية على ساحل المكسيك على المحيط الهادي.