ترامب: الجيش الأمريكي "متأهب وجاهز" للتعامل مع كوريا الشمالية

مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيس ترامب وإلى جانبه نائب الرئيس مايك بنس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "الجيش الأمريكي متأهب وجاهز" للتعامل مع كوريا الشمالية، مما يزيد من حدة الحرب الكلامية بين بيونغيانغ وواشنطن.

وقال ترامب في تغريدته إن "الحلول العسكرية أصبحت الآن جاهزة للتطبيق بشكل كامل، وفي وضع التأهب والجاهزية إذا تصرفت كوريا الشمالية بشكل غير حكيم. نتمنى أن يجد كيم جونغ أون طريقا آخر".

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدته بعدما اتهمه زعيم كوريا الشمالية بأنه "يقود شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب النووية".

وقالت كوريا الشمالية إنها أعدت خطة لإطلاق صواريخ قرب الأراضي الأمريكية في جزيرة غوام.

أزمة كوريا الشمالية في سطور.

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ونشرت وكالة الأمن الداخلي في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ معلومات، الجمعة، بشأن كيفية تعامل السكان مع تهديد صاروخي محتمل من كوريا الشمالية.

ومن ضمن ما ورد في المعلومات المنشورة "لا تنظر إلى الوميض أو كتلة اللهب لأنها يمكن أن تصيبك بالعمى". انبطح أرضا وغط رأسك. إذا كان القصف في مكان بعيد عنك، فيمكن أن يستغرق الأمر 30 ثانية أو أكثر حتى تضرب موجة الانفجار هدفها".

وجاء تحذير ترامب بعد ساعات من حديث وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، من أن واشنطن لا تزال تأمل في حل أزمة كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية.

كما يأتي كلام وزير الدفاع الأمريكي بعد أيام من تصاعد الحرب الكلامية بين بيونغيانغ وواشنطن، وقول ماتيس إن الحرب ستكون "كارثية" مضيفا أن الدبلومسية تحقق نتائج.