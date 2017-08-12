إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار بكين الدولي بسبب الطقس السيء

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ألغت السلطات في مطار بكين الدولي مئات الرحلات الجوية وأجلت أخرى بسبب سوء الطقس.

وتشهد البلاد عواصف شديدة مصحوبة بأمطار موسمية خلال الأيام الماضية.

ويعتبر مطار بكين أحد أكبر مطارات أسيا من ناحية الحجم و الازدحام.

وأرجأت سلطات المطار أكثر من 300 رحلة جوية يوم السبت، بعدما أجلت 400 رحلة أخرى في اليوم السابق.

من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية من أن العاصمة بكين تشهد طقسا سيئا يستمر عدة أيام يتضمن عواصف رعدية وتساقط كثيف للأمطار متوقعة حدوث فيضانات في بعض المناطق.

فيما حذرت السلطات من أن الأمطار والرياح قد تتسبب في انهيارات أرضية في المنطقة التي تعرضت لزلزال قوته 7 درجات على مقياس ريختر قبل أيام.

ورفعت الحكومة مستوى التأهب بسبب الطقس السيء يوم السبت إلى اللون البرتقالي بعدما كان عند الأصفر.

وأظهر موقع المطار على الإنترنت أن ما يقرب من 500 رحلة ألغيت من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى منتصف الليل فيما شهدت 182 تأجيلات طويلة.

وتأثرت مطارات أخرى بحالة الطقس من بينها شنغهاي ونانجينغ في إقليم جيانغسو وهانغتشو في إقليم تشنجيانغ عند دلتا نهر يانغتسي.

وتأتي اضطرابات الطقس تلك بعد أن ضرب إعصار منغوليا الجمعة ما أدى لمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.