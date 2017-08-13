الجيش الأمريكي: مقتل عدة قادة في تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

مصدر الصورة AFP Image caption تستمر القوات الأمريكية في استهداف مسلحي تنظيم الدولة الغسلامية في أفغانستان

أعلن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون مقتل عدة قادة في تنظيم الدولة الإسلامية هناك نتيجة غارة جوية أمريكية.

وقال نيكولسون إن بين القتلى عبدالرحمن، وهو أحد القادة الإقليميين للتنظيم في أفغانستان التي تعرف في مسميات التنظيم بإقليم خراسان .

وجاء مقتل عبدالرحمن بعد شهر من مقتل أبو سيد، زعيم التنظيم السابق في أفغانستان.

وقال نيكولسون إنه كان على عبد الرحمن أن يرى، مثل من سبقوه تماما، أن لا مكان آمن في أفغانستان.

وأضاف أن ثلاثة قادة آخرين للتنظيم قتلوا في الغارة التي وقعت في إقليم كونار شمال شرقي أفغانستان.

وقال إن عبد الرحمن كان "أمير كونار وكان أقوى المرشحين لخلافة أبو سيد" الذي قتل في غارة سابقة في نفس الإقليم في الحادي عشر من شهر يوليو/تموز.

وتستهدف القوات الأمريكية بشكل منتظم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان منذ اقاموا معقلا لهم شرقي البلاد.

وكانت القوات الأمريكية قد القت ما سمي بإم القنابل في شهر إبريل/نيسان الماضي على مخابئ لمسلحي تنظيم الدولة في إقليم نانغرهار شرقي البلاد.

ويستمر مسلحو التنظيم في تنفيذ عمليات في أفغانستان، كان آخرها هجوم على مسجد في حيرات قتل فيه 33 من المصلين.