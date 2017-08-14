نائب رئيس سيراليون: مخاوف بشأن مقتل المئات في انهيار طيني قرب العاصمة

Image caption فاجأ الانزلاق الطيني السكان في نومهم

تخشى السلطات في سيراليون من مقتل المئات من السكان نتيجة وقوع انهيار طيني بالقرب من العاصمة فريتاون.

وقد انهار سفح جبل في منطقة "ريجنت" صباح الاثنين عقب هطول أمطار غزيرة، ودفن الطين العديد من المنازل.

وقال مراسل لبي بي سي في موقع الحدث إن الانزلاق فاجأ العديد من السكان في نومهم.

وحذر نائب رئيس الوزراء فيكتور فوه، الذي زار موقع الحادث، من أن ثمة مخاوف بشأن مقتل المئات.

وظهر في صور نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مواطنون يخوضون حتى الوسط في مياه طينية عقب هطول غزير للأمطار في مدينة فريتاون.

وقد وصل عمال الإغاثة إلى المكان، حيث يقومون بمحاولات لإنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم.

يذكر أن الفيضانات ليست نادرة في سيراليون، حيث تجرف الأمطار الغزيرة المنازل غير الآمنة.

وكانت فريتاون قد شهدت فيضانات فتاكة بسبب الأمطار الموسمية أودت بحياة عشرة أشخاص في عام 2015.