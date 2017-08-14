أعمال الصيانة توقف أجراس "بيغ بن" حتى عام 2021

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تتوقف دقات ساعة بيغ بن الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى عام 2021 بغية إجراء إصلاحات ضرورية.

وسيكون ظهر يوم الإثنين المقبل موعدا لتوقف الدقات قبل إجراء أعمال ترميم تشمل الساعة والبرج المحيط بها.

وظل جرس الساعة العملاق يدق على رأس كل ساعة طوال 157 عاما.

وكانت المرة الأخيرة التي توقفت فيها دقات الساعة عام 2007، وقبلها توقفت بسبب أعمال تجديد كبيرة خلال الفترة بين عام 1983 و 1985.

وقالت أجهزة إدارية في البرلمان البريطاني إن توقف ساعة بيغ بن، وهو الاسم الشائع استخدامه لقصر برج إليزابيث في ويستمنستر، يحمي العاملين القائمين على إجراء عمليات الإصلاح.

وسوف يستمر سماع الدقات الشهيرة في المناسبات المهمة من بينها احتفالات رأس السنة الجديدة.

وقال ستيف جاغز، حارس الساعة، إن توقف دقات بيغ بن "بالغ الأهمية" في ترميم البرج.

وأضاف :" يحفظ هذا العمل الضروري الساعة لفترة طويلة قادمة كما يحمي بنايتها (برج إليزابيث) ويحافظ عليها".

ويقال إن برج إليزابيث أكثر أبنية المعالم البريطانية شهرة من حيث التقاط الصور.

وقد بدأ بالفعل نصب السقالات وأعمال الإصلاح.

وقال آدم واتروبيسكي، المدير الهندسي للمشروع، لبي بي سي إن الأعمال تشمل وضع مرافق جديد توفر سبلا للراحة من بينها مصعد داخلي ودورة مياه ومطبخ.

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كما تشمل أعمال الإصلاح الضرورية تزويد البناية بمصادر الطاقة.

ونظرا لأن أعمال الترميم تجرى في البرج، سوف يجري تفكيك الساعة الكبيرة ومكوناتها على أن تجرى أعمال تنظيف لأوجه الساعة الأربعة وترميمها.

كما يستخدم خلال فترة الترميم محرك كهربائي لتحريك عقارب الساعة لحين الانتهاء من ترميم آليتها الرئيسية لاستمرار الحفاظ على عملها في تحديد الوقت.

وسوف يجري تغطية أوجه الساعة الأربعة خلال فترة الصيانة، فضلا عن إجراء أعمال إصلاح للأبنية الملحقة بالبرلمان.

وأعلنت محطة "راديو 4" لبي بي سي، التي تبث دقات بيغ بن مباشرة، أنها سوف تبث تسجيلا لدقات الساعة أثناء فترة توقفها.

وقال دينيس ناولان، مدير المحطة، لبرنامج "توداي" درسنا عدة بدائل، من بينها أجراس مقر مجلس نوتنغهام.

وقال :"اقتربنا من اتخاذ قرار بشأن الاستعانة بدقات أجراس نوتينغهام".

بيد أن متحدثا أكد قائلا :"بعد طرح عدة خيارات ودراستها، توصلنا إلى أن فكرة الاستعانة بدقات مسجلة لساعة بيغ بن ستكون أكثر مصداقية وخيارا مرنا أثناء أعمال الترميم".