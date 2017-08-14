ترامب يدين "العنصرية في شارلوتسفيل"

مصدر الصورة Getty Images Image caption تعرض ترامب لانتقادات من ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء

جدد الرئيس الأميريكى دونالد ترامب إدانته لأحداث العنف التى وقعت السبت الماضى فى مدينة شارلوتسفيل فى ولاية فيرجينيا.

وتعهد الرئيس الأميريكى بمحاسبة من ينشرون العنف بدافع الكراهية والبغضاء مشيرا إلى أن أمريكا لا مكان فيها للكراهية البغضاء والعنف.

وأضاف أن العنصرية شر وأن من ينشرون العنف باسمها مجرمون وسفاحون سواء أكانوا من جماعة كوكلس كلان أو النازييين الجدد أو العنصريين البيض.

وقال ترامب إن وزارة العدل الأميريكية ومكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى" فتحا تحقيقا فى الأمر كقضية تمس الحقوق المدنية.

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات لأنه لم يدن العنصريين بشكل محدد في تعليقاته الأولى.

ووصل ترامب إلى البيت الابيض الإثنين من أحل إصدار إدانة شاملة.