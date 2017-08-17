زعيمة حزب يميني ترتدي البرقع في مجلس الشيوخ الأسترالي

مصدر الصورة EPA Image caption بولين هانسون تجلس في مقعدها تحت قبة مجلس الشيوخ مرتدية النقاب

ارتدت زعيمة حزب "أمة واحدة" اليمني المتطرف، بولين هانسون، البرقع في قاعة مجلس الشيوخ الأسترالي.

ودخلت هانسون إلى قاعة مجلس الشيوخ لتجلس في مقعدها مرتدية النقاب في محاولة للفت الانتباه لدعوة حزبها لحظر ارتدائه.

وقد شجب وزير العدل الأسترالي، جورج برانديس، موقف هانسون، ناصحا ومحذرا إياها من مغبة التسبب في إساءة إلى الطوائف الدينية في البلاد.

ووقف ممثلو أحزاب المعارضة مصفقين لبرانديس عندما قال لهانسون " لا، يا سيناتور هانسون، لن نحظر البرقع".

وقالت هانسون في بيان إن "الحاجة إلى حظر ارتداء غطاء الوجه الكامل (البرقع) في الأماكن العامة باتت قضية مهمة تواجه أستراليا المعاصرة".

وسيناقس مجلس الشيوخ الأسترالي دعوة هانسون لمنع ارتداء البرقع في وقت لاحق الخميس.