أوغندا تستقبل ما يزيد عن مليون لاجئ من جنوب السودان

مصدر الصورة AFP Image caption 85 في المئة من اللاجئين الواصلين إلى أوغندا هم من النساء والأطفال بحسب الأمم المتحدة

ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم "دعم إضافي عاجل" لأوغندا بعد أن تجاوز عدد اللاجئين الفارين إليها من العنف في جنوب السودان مليون شخص.

وأضافت المنظمة الدولية أن ما لا يقل عن مليون لاجئ قد فروا إلى السودان وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وعانى جنوب السودان من حرب أهلية شهدت سلسلة من الأعمال الوحشية منذ عام 2013.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قد أقال في يوليو / تموز من ذلك العام، نائبه رياك مشار، واتهمه في ديسمبر / كانون الأول بالتخطيط لانقلاب ضده، وهو ما نفاه مشار. واندلعت بعد ذلك أعمال عنف ومعارك بين القوات الموالية لكل من كير ومشار.

وقد أشادت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بموقف أوغندا المرحب تجاه اللاجئين. فعلى سبيل المثال، تمنح الحكومة اللاجئين من جنوب السودان قطعة أرض لبناء منزل ومزرعة.

وفي عام 2016، استقبلت أوغندا أعداداً من اللاجئين أكبر من الأعداد التي استقبلها أي بلد آخر في العالم.