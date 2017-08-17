شاحنة تستهدف حشداً في برشلونة وتتسبب بعدة إصابات

قالت الشرطة الإسبانية إن شاحنة دهست حشداً من الناس في منطقة "رامبلاس" السياحية في برشلونة وتسببت بعدة إصابات

وتحث قوات الطوارئ الناس على البقاء بعيداً عن محيط منطقة "بلاسا كاتالونيا".

وتفيد تقارير من موقع الحدث بأن الناس يختبئون في المقاهي والمتاجر المجاورة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء طلبت قوات الطوارئ إغلاق خدمة قطار الأنفاق المحلية ومحطة القطار.

وقال مارك إسبارسيا، وهو طالب يبلغ من العمر عشرين عاماً، يعيش في برشلونة، لـ بي بي سي "سمعنا ضجيجاً مدوياً وبدء الجميع بالجري بحثا عن مخبأ. كان هنالك الكثير من الأشخاص والكثير من العائلات في الموقع، إنه أحد أبرز الوجهات السياحية في برشلونة، لقد أصيب عدة أشخاص، إنه أمر مروع، وقد ساد الهلع، أمر مرعب".وأضاف أنه يختبئ في مقهى ستاربكس.

وقالت صحيفة إل باييس الإسبانية إن سائق الشاحنة قد فر جارياً بعد أن دهس عشرات الأشخاص.

وأخبر ستيفين ترنر الذي يعمل في المنطقة بي بي سي بأن " بعض الأشخاص في مكتبه رأوا شاحنة تدهس الناس في منطقة رامبلاس".

وأضاف "شاهدت ثلاثة أو أربعة أشخاص ملقون على الأرض، هناك العديد من سيارات الإسعاف وأفراد شرطة مسلحون ببنادق في المنطقة".

ولم تتضح إلى الآن تفاصيل الحادث، لكن شهدت أوروبا منذ يوليو / تموز من العام الماضي سلسلة عمليات دهس باستخدام سيارات أو شاحنات.