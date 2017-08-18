بالصور: مسرح الأحداث بعد هجوم لاس رامبلاس في مدينة برشلونة الإسبانية
مجموعة من الصور من مسرح الأحداث بعد عملية دهس بشاحنة شهدتها منطقة لاس رامبلاس، المزار السياحي الهام في مدينة برشلونة الإسبانية، الخميس الماضي.
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EPA
قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بعد اندفاع شاحنة مسرعة بين حشود السائحين في منطقة لاس رامبلاس السياحية في برشلونة
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EPA
مشطت قوات الشرطة المنطقة بحثا عن منفذ الهجوم الذي يُعتقد أنه لاذ بالفرار بعد أن ترجل من الشاحنة
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AFP
تلقى الأطفال، الذين كانوا في حالة ذعر بعد الحادث، المساعدة ونقلوا إلى مكان آمن أثناء البحث عن منفذ الهجوم
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AFP
أخلت قوات الشرطة أغلب شوارع وسط المدينة في أعقاب الهجوم
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AFP
اتجه أغلب الناس إلى المقاهي والحانات التماسا لملاذ آمن في أعقاب الحادث
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AFP
بائع جوال ترك البالونات التي كان يعرضها في ساحة بلازا دو كتالونيا بعد عملية الدهس بحثا عن ملاذ آمن
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AFP
كان الناس يواسون بعضهم بعضا بعد الحادث وانتقلوا إلى ملاذات آمنة
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AFP
نُقلت الشاحنة المستخدمة في دهس المارة في لاس رامبلاس بعيدا عن موقع الحادث
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AFP
قال شهود عيان إن الشاحنة كانت تهدف إلى دهس المارة بانتقالها من يمين الشارع إلى يساره والعكس بسرعة كبيرة
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AFP
يمشط رجال الشرطة موقع الحادث والمنطقة من حوله سعيا وراء الحصول على أدلة جنائية
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AFP
أعلنت الشرطة الإسبانية أنها قتلت خمسة إرهابيين مشتبهين في مدينة كامبريلس لإحباط عملية دهس أخرى
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AFP
أعلنت الشرطة الإسبانية أنها قتلت خمسة إرهابيين مشتبهين في مدينة كامبريلس لإحباط عملية دهس أخرى
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AFP
نقلت السيارة المستخدمة في الهجوم الذي أحبطته الشرطة من منتجع كامبريلس السياحي صباح الجمعة
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Getty Images
رغم وقوع الهجوم، فتحت المحال التجارية أبوابها واستأنفت العمل صباح الجمعة.
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AFP
بدأت مظاهر إحياء ذكرى ضحايا حادث لاس رامبلاس في برشلونة
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