بالصور: مسرح الأحداث بعد هجوم لاس رامبلاس في مدينة برشلونة الإسبانية

  • 18 أغسطس/ آب 2017

مجموعة من الصور من مسرح الأحداث بعد عملية دهس بشاحنة شهدتها منطقة لاس رامبلاس، المزار السياحي الهام في مدينة برشلونة الإسبانية، الخميس الماضي.

  • حادث لاس رامبلاس EPA

    قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بعد اندفاع شاحنة مسرعة بين حشود السائحين في منطقة لاس رامبلاس السياحية في برشلونة

  • حادث لاس رامبلاس EPA

    مشطت قوات الشرطة المنطقة بحثا عن منفذ الهجوم الذي يُعتقد أنه لاذ بالفرار بعد أن ترجل من الشاحنة

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    تلقى الأطفال، الذين كانوا في حالة ذعر بعد الحادث، المساعدة ونقلوا إلى مكان آمن أثناء البحث عن منفذ الهجوم

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    أخلت قوات الشرطة أغلب شوارع وسط المدينة في أعقاب الهجوم

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    اتجه أغلب الناس إلى المقاهي والحانات التماسا لملاذ آمن في أعقاب الحادث

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    بائع جوال ترك البالونات التي كان يعرضها في ساحة بلازا دو كتالونيا بعد عملية الدهس بحثا عن ملاذ آمن

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    كان الناس يواسون بعضهم بعضا بعد الحادث وانتقلوا إلى ملاذات آمنة

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    نُقلت الشاحنة المستخدمة في دهس المارة في لاس رامبلاس بعيدا عن موقع الحادث

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    قال شهود عيان إن الشاحنة كانت تهدف إلى دهس المارة بانتقالها من يمين الشارع إلى يساره والعكس بسرعة كبيرة

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    يمشط رجال الشرطة موقع الحادث والمنطقة من حوله سعيا وراء الحصول على أدلة جنائية

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    أعلنت الشرطة الإسبانية أنها قتلت خمسة إرهابيين مشتبهين في مدينة كامبريلس لإحباط عملية دهس أخرى

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    أعلنت الشرطة الإسبانية أنها قتلت خمسة إرهابيين مشتبهين في مدينة كامبريلس لإحباط عملية دهس أخرى

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    نقلت السيارة المستخدمة في الهجوم الذي أحبطته الشرطة من منتجع كامبريلس السياحي صباح الجمعة

  • حادث لاس رامبلاس Getty Images

    رغم وقوع الهجوم، فتحت المحال التجارية أبوابها واستأنفت العمل صباح الجمعة.

  • حادث لاس رامبلاس AFP

    بدأت مظاهر إحياء ذكرى ضحايا حادث لاس رامبلاس في برشلونة

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