ستيف بانون يغادر منصبه في البيت الأبيض
- 18 أغسطس/ آب 2017
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غادر ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه، حسبما أكد مصدر مقرب من البيت الأبيض لبي بي سي. وجاء ذلك إثر مراجعة لمنصبه يقوم بها رئيس موظفي البيت الأبيض، جون كيلي.
ويعتبر بانون، القومي اليميني والمسؤول السابق لموقع بريتبارت، مهندس الحملة الانتخابية لترامب. لكنه، حسب وسائل إعلام أمريكية، واجه صعوبات جمة في محاولة التأثير على الجناح الغربي للبيت الأبيض أما مستشارين منافسين له وعائلة ترامب.