تأكيد مقتل موسى أوكبير المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة

  • 18 أغسطس/ آب 2017

الشرطة الاسبانية تؤكد أن المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة، موسى أوكبير، كان أحد القتلى الخمسة في عملية بلدة كامبريلس

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