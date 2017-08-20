طلاق بسبب مرحاض

مصدر الصورة EPA Image caption الحكومة الهندية تنفذ مخططا لتوفير مراحيض في القرى للقضاء على ظاهرة قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة

سمحت محكمة في الهند لسيدة بالطلاق من زوجها بسبب افتقار منزلهما لمرحاض، ما يجبرها على قضاء حاجتها خارج البيت.

وأصدرت المحكمة يوم الجمعة في ولاية راجاستان، شمالي غرب البلاد، حكمها بعد أن رافعت السيدة بأن تقاعس زوجها في توفير مرحاض داخل البيت، خلال مدة زواجهما الممتدة على خمس سنوات، يعتبر سوء معاملة لها من طرفه.

ولا يسمح بالطلاق في الهند إلا لدى إثبات حدوث عنف جسدي أو قساوة معاملة أو طلبات مالية غير مستحقة.

وقال القاضي راجندرا كومار شارما إن النساء في القرى يتعرضن لألم جسدي جراء انتظارهن إلى أن يحل الليل للخروج لقضاء حاجتهن خارج البيت في سترة الظلام.

واعتبر القاضي قضاء الحاجة في الأماكن العامة أمرا مشينا، وأن اضطرار النساء إليه يرقى إلى حد التعذيب الجسدي لهن.

وليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها علاقة زوجية في الهند بعدم توفر مرحاض. ففي العام الماضي، رفضت سيدة في ولاية أوتاربراديش الزواج من خطيبها لرفضه توفير مرحاض للعائلة داخل البيت.

وفي يونيو / حزيران الماضي، رفضت سيدة العودة إلى بيت الزوجية دون توفير عائلة زوجها مرحاضا داخل البيت.

ويقول صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة إن قرابة نصف تعداد سكان الهند، أي حوالي 600 مليون نسمة، يقضون حاجتهم في أماكن مفتوحة.

وبينما يملك 90 في المئة من الهنود هواتف نقالة، تفتقر قرابة 70 في المئة من المنازل إلى مراحيض.

مصدر الصورة AFP Image caption ملصقة إعلانية للفيلم الهندي "مرحاض" الذي يتناول قضية انعدام المراحيض في القرى

ووعد رئيس الوزراء الهندي، نارندا مودي، ببناء مرحاض في كل منزل في الهند بحلول عام 2019 في محاولة للقضاء على ظاهرة قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة والأضرار الصحية التي تتسبب فيها.

وتقول الحكومة الهندية إن خطتها التي بدأت سنة 2014 ساهمت في بناء 20 مليون مرحاض منذ ذلك الحين.

إلا أن خبراء يرون بأن افتقار المنازل في الهند إلى مراحيض لا يعود فقط إلى الفقر وإنما إلى استهجان سائد لبناء مراحيض داخل البيت باعتبارها غير نظيفة.