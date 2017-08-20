ماليزيا تعتذر عن طبع علم إندونيسيا "مقلوبا" في كتاب تذكاري

مصدر الصورة AFP Image caption بدلا من طباعة الخط الأحمر الأفقي يليه اللون الأبيض، طبعت ماليزيا اللون الأبيض يليه اللون الأحمر فجاء العلم أشبه بعلم بولندا

اعتذرت ماليزيا عن طبعها علم إندونيسيا بالمقلوب في كتاب تذكاري خاص بدورة ألعاب جنوب شرق آسيا.

فبدلا من طباعة الخط الأحمر الأفقي في الجزء العلوي للعلم يليه اللون الأبيض، طبعت ماليزيا اللون الأبيض يليه اللون الأحمر فجاء العلم أشبه بعلم بولندا.

وزار وزير الشباب والرياضة الماليزي، خيري جمال الدين، نظيره الإندونيسي، إمام نهراوي، في مقر إقامته في فندق في كوالالمبور معربا عن أسفه شخصيا.

وقال خيري إن الخطأ غير مقصود ولم تتوافر أي سوء نية تجاه الإندونيسيين.

وكتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لنظيره جاء فيها :"تقبل خالص اعتذاري عن هذا الخطأ. لا توجد أي سوء نية، أعتذر بشدة عن هذا الخطأ. أنا آسف".

مصدر الصورة MOHD RASFAN

وقالت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا في ماليزيا في بيان لها إن خيري سيجري زيارة ودية لنظيره للتأكيد على اعتذار بلاده.

وكان إمام قد أشاد بحفل الافتتاح في ماليزيا على الرغم من خطأ رسم العلم الإندونيسي من قبل الجهات المنظمة.

وانتقد الكثير من مستخدمي الإنترنت خطأ رسم العلم الإندونيسي، وزعم البعض أن ذلك قد يؤدي إلى خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وتطبع ماليزيا كتابا تذكاريا جديدا حاليا تداركا للخطأ.