هجوم برشلونة: مقتل يونس أبو يعقوب

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أكدت الشرطة الاسبانية أنها قتلت المدعو يونس أبو يعقوب، المشتبه في أنه منفذ هجوم برشلونة الخميس الماضي.

وقالت الشرطة إن أبو يعقوب كان يضع حزاما يوحي بأنه ناسف، وتمت محاصرته في منطقة سوبيراتس، على بعد 40 كيلومترا غرب برشلونة، بعد أن أخبرتهم سيدة بوجود شخص مشبوه.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها قتلت رجلا في منطقة غرب مدينة برشلونة أثناء عملية البحث عن المشتبه به الرئيسي في هجوم الخميس الماضي.