ترامب يكشف عن استراتيجيته بشأن افغانستان

مصدر الصورة Getty Images Image caption دعا ترامب مسبقاً إلى الانسحاب الكامل من أفغانستان، كما أعلن عن مراجعة استراتيجية فور توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.

من المتوقع أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجيته التي تتضمن إرسال قوات إضافية لأفغانستان، مما يطيل أمد أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيبث الخطاب المقرر الثلاثاء عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش عبر أبرز محطات التلفزيون الأمريكية.

وقال ترامب إنه "توصل إلى القرار بعد استعراض خيارات الحرب مع فريق الأمن القومي في كامب ديفيد".

ودعا ترامب مسبقاً إلى الانسحاب الكامل من أفغانستان، كما أعلن عن مراجعة استراتيجية فور توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.

وسيلقي ترامب خطابه من قاعدة فورت ماير القريبة من مقبرة ارلنغتون الوطنية التي دُفن فيها أكثر من 2.200 جندي أمريكي قتلوا أثناء خدمتهم في أفغانستان منذ 16 عاماً.

ومن المتوقع أن يحدد ترامب في خطابه سياسة أمريكية أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب في أفغانستان وباكستان.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أمر ترامب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بتحديد مستويات القوات في أفغانستان.

وطالب الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان بإرسال 4 آلاف جندي أمريكي إضافي.

وقال نيكولسون للقوات الأفغانية في قاعدة تدريب جنوب شرق كابول الأحد " إننا معكم وسنبقى معكم".

وكانت العمليات العسكرية القتالية ضد طالبان انتهت رسمياً في 2014، إلا أن القوات الخاصة واصلت تقديم الدعم للقوات الأفغانية.

وهناك اكثر من ثمانية آلاف جندي منتشرين حاليا في افغانستان.

وكان ترامب أيد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في عام 2001 بعد هجمات سبتمبر.