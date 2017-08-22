الشرطة الألمانية تصادر حبوب هلوسة لها شكل رأس ترامب

مصدر الصورة OSNABRUCK POLICE Image caption رسمت صورة رأس ترامب على سطح حبة الهلوسة وكتب اسمه على وجهها الثاني

صادرت الشرطة الألمانية 5 آلاف من حبوب الهلوسة "حبوب النشوة"، صنعت في شكل رأس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،ولها لون جزري في مدينة أوزنابروك، شمال غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن الحبوب المخدرة ضُبطت في نهاية الأسبوع بحوزة رجل نمساوي وابنه، وضعا رهن الاعتقال.

ويعتقد أن الأقراص كانت ستباع على الانترنت تحت شعار "ترامب يعيد للّهو عظمته"، اقتباسا لشعار حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية الذي يقول "ترامب يعيد لأمريكا عظمتها".

وقد تؤدي حبوب الهلوسة في بعض الأحيان إلى وفاة من يتناولها، ولكنها في أغلب الأحيان تصيبه بالغثيان والانفصام والذعر.

وحذر الخبراء في بريطانيا من تزايد مفعول هذه الحبوب وهو ما أدى إلى تزايد أعداد المحالين إلى المستشفيات للعلاج من أعراض اختلالات سلوكية أو عقلية.

مصدر الصورة Osnabruck police Image caption عثرت الشرطة على الحبوب ومبلغا من المال خلال تفتيش سيارة

وقالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على الحبوب ومبلغا من المال خلال تفتيش سيارة يقودها المشتبه بهما، وإن قيمة الحبوب في السوق تصل إلى 47 ألف دولار.

ويظهر على وجه واحد من حبة الهلوسة صورة وجه ترامب وقصة شعره المشهورة، وعلى الوجه الثاني كتب اسمه.

وسافر الرجل البالغ من العمر 55 عاما، وابنه البالغ من العمر 17 عاما، إلى ألمانيا من هولندا، حيث يعتقد أنه اقتنى المخدرات، حسب ما جاء في وسائل الإعلام المحلية.