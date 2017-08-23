العثور على جثة صحفية سويدية مفقودة مقطوعة الرأس والأطراف

مصدر الصورة Tom Wall Image caption كيم وول

قالت الشرطة الدنماراكية إنه قد عثر على جثة مقطوعة الرأس في مياه البحر قبالة سواحل الدنمارك ، وقد تبين أنها تعود للصحفية السويدية المفقودة كيم وول.

وأضافت الشرطة "وجدنا تطابقاً في الحمض النووي بين الجثة التي عثر عليها وبين كيم وول".

وشوهدت وول لآخر مرة في العاشر من أغسطس/ آب، إذ غادرت في رحلة بالغواصة مع المخترع بيتر ماسن.

وغرقت الغواصة في البحر بعد ساعات من بدء عملية البحث عن الصحفية المفقودة بعد أن أبلغ شريكها الشرطة بعدم عودتها من هذه الرحلة، ووجهت تهمة بالقتل عن طريقالخطأ لـ ماسن، الذي قال حينها إنه أنزل وول بأمان قرب كوبنهاغن. وعاد بعدها ليقول إنها ماتت في حادثة فترك جثتها في البحر.

وتعتقد الشرطة الدنماركية أن ماسن أغرق عمداً الغواصة التي يبلغ وزنها أربعين طناً، لكن ماسن نفى أن يكون ارتكب أي خطأ.

وقال المحقق الرئيسي في القضية، يينس مولر يينسن، إن عينات الحمض النووي أخذت من فرشاة الشعر وفرشاة الأسنان الخاصة بوول، وجاءت مطابقة للبقايا التي عثر عليها يوم الاثنين قرب الشاطئ إلى الجنوب من كوبنهاغن.

وأضاف أن الجثة قد شوهت في محاولة واضحة لضمان انبعاث غازات التحلل من الجسم، وقد ثبتت بها قطعة معدن لضمان غرقها.

كما عثر على آثار دماء على الغواصة تبين أنها تعود للصحفية السويدية. ولم يعلق كبير المحققين على أسباب الوفاة، لكنه أكد أنه تم تشريح الجثة وأن الشرطة مازالت تبحث عن باقي أجزائها الأخرى.

وكتبت إنغريد وول والدة الصحفية في بيان للأسرة على موقع فيسبوك إن "أسرة كيم تشعر بالحزن العميق" لسماعها أخبار العثور على بقايا جثة ابنتها.

وأضافت "خلال فترة اختفاء كيم، تلقينا العديد من الرسائل التي عبّر أصحابها عن مدى حبهم وتقديرهم لكيم، كإنسانة وصديقة و صحفية مهنية. تلقينا شهادات من كافة أرجاء العالم تفيد بأن كيم إنسانة مؤثرة استطاعت أن تحدث فرقاً في القضايا التي تناولتها".

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ما الذي حصل لـ كيم وول؟

أبلغ صديق كيم البالغة من العمر ثلاثين عاماً، في صباح الحادي عشر من أغسطس / آب الجاري عن اختفائها، وذلك بعد أن ذهبت في رحلة على متن الغواصة محلية الصنع، نوتيليس، تعود ملكيتها لـ بيتر ماسن.

وعُرفت كيم بكتابتها في عدة صحف عالمية مرموقة، كصحيفة الغارديان البريطانية، ونيويورك تايمز الأمريكية، وساوث شاينا مورنينغ بوست الصينية، وكانت تجري بحثاً لكتابة مقال عن المخترع بيتر ماسن والغواصة نوتيليس، التي بناها عام 2008 بتمويل شعبي.

وقامت خدمات الطوارئ بمسح منطقة البحر إلى الشرق من كوبنهاغن وتم رصد الغواصة في نهاية المطاف من فنار في جنوب جسر أوريسن بين الدنمارك والسويد. وفي غضون 30 دقيقة غرقت السفينة وتم إنقاذ ماسن.

وظلت الصحفية مفقودة لعشرة أيام، إلى أن عثر راكب دراجة هوائية على الجثة مقطوعة الرأس يوم الاثنين على الشاطئ قرب خليج كوي.

وقالت الشرطة في اليوم التالي، إن الذراعين والرجلين والرأس قد بترت عمداً، وأكدت الشرطة الأربعاء، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجثة تعود للصحفية كيم وول.

وقالت بيتنا إنغمارك، محامية ماسن، إن موكلها لم يعترف باقتراف أي ذنب، وكان ماسن أصر أنه بريء في جلسة استماع مغلقة في وقت سابق من الشهر الجاري.