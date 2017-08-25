مقتل 12 شخصا في هجوم انتحاري على مسجد للشيعة في كابول
قتل 12 شخصا وجرح ثلاثون في هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول.
وقد فجر انتحاري عبوات ناسفة عند بوابة المسجد قبل أن يدخل مسلحان ويبدآ بإطلاق النار على المصلين.
وقد خاضت قوات خاصة معركة استمرت أربع ساعات مع المسلحين وقالت إنها تمطكنت من قتلهم.
وقال ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية إنه يقف خلف الهجوم.
وكان بين ضحايا الهجوم أطفال ورجال شرطة.
وكان قد قتل العشرات الشهر الماضي حين قذفت قنبلة على حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة.
وقالت حركة طالبان إنها كانت وراء الهجوم.