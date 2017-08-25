مقتل 12 شخصا في هجوم انتحاري على مسجد للشيعة في كابول

  • 25 أغسطس/ آب 2017
مصدر الصورة EPA
Image caption جرح 30 شخصا في الهجوم

قتل 12 شخصا وجرح ثلاثون في هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول.

وقد فجر انتحاري عبوات ناسفة عند بوابة المسجد قبل أن يدخل مسلحان ويبدآ بإطلاق النار على المصلين.

وقد خاضت قوات خاصة معركة استمرت أربع ساعات مع المسلحين وقالت إنها تمطكنت من قتلهم.

وقال ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية إنه يقف خلف الهجوم.

وكان بين ضحايا الهجوم أطفال ورجال شرطة.

وكان قد قتل العشرات الشهر الماضي حين قذفت قنبلة على حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة.

وقالت حركة طالبان إنها كانت وراء الهجوم.

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