اعتقال رجل هاجم جنديين بسكين وسط العاصمة البلجيكية

مصدر الصورة Reuters Image caption ينشتر الجنود في شوارع بروكسل من هجمات ماس/ آذار 2016

اعتقلت السلطات البلجيكية رجلا هاجم جنديين بسكين وسط العاصمة بروكسل.

وأصيب الجندي الأول بجروح في وجهه،و الثاني أصيب في يده. أما المهاجم فقد تعرض لإطلاق نار، ويعتقد أنه في المستشفى حالة حرجة.

وأظهرت صور من مكان الحادث سيارات الإسعاف والشرطة. وسمع شهود إطلاق نار.

وقال متحدث باسم الادعاء العام أن الشخص المعتقل عمره 30 عاما وليس معروفا بالأعمال الإرهابية.

وكتب أحد الشهود، اسمه رايان ماكدونالد، على حسابه بموقع تويتر، أنه سمع إطلاق نار قبل أن يشاهد الشرطة في مكان الحادث.

ووقع الحادث في شارع إيميل جاكمان، بوسط بروكسل.

وينتشر أفراد الجيش في شوراع بروكسل من أجل طمأنة الناس، منذ الهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة في مارس/ آذار 2016.