كوريا الشمالية أطلقت "عدة مقذوفات" في البحر

مصدر الصورة AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption كوريا الشمالية هددت باستهداف جزيرة غوام الأمريكية

قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت العديد من المقذوفات في البحر على ساحلها الشرقي.

وأكد المسؤلون في كوريا الجنوبية أن صارويخا أطلق من محافظة كانغوان في كوريا الشمالية، وحلق في الجو على مسافحة 250 كيلومترا.

زقد هددت بيونغيانغ، بعد إطلاقها صاروخا باليستيا الشهر الماضي، باستهداف جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ.

ولكن الاختبار الأخير لم يهدد غوام، حسب المسؤولين العسكريين الأمريكيين، الذين أكدوا إطلاق ثلاثة صواريخ.

وقال قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، ديفيد بينهام، إن الصاروخين الأول والثالث انفجرا في الهواء. أما الصاروخ الثاني فيبدوا أنه لم ينطلق أصلا. وأوضح أن العمليات الثلاث استغرقت 30 دقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب ما توقم به الجارة الشمالية لتواجه استفزازها.

ويشارك حاليا آلاف الجنود في المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.