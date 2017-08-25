اعتقال رجل بحوزته سكين عقب هجوم خارج قصر باكنغهام في لندن

مصدر الصورة MATT VINCENT Image caption إصابات الضابطين جاءت طفيفة

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا للاشتباه في هجومه بسكين على شرطة خارج قصر باكنغهام في العاصمة بريطانية لندن، وأصيب شرطيان بجراح في الحادث.

وأعلنت شرطة لندن اعتقال الرجل وبحوزته سكين عقب إصابة الشرطيين بجراح طفيفة في الهجوم. وتلقيا العلاج في موقع الهجوم ولم ينقلا إلى مستشفى.

وأضافت مصادر أمنية أن الشرطيين مازالا في موقعهما خارج القصر فيما يجري حاليا تحقيق في الحادث.

وقالت الشرطة إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لهذا الهجوم علاقة بالإرهاب.

"الشرطة بدت هادئة"

وقالت شاهدة العيان نيكول كيلي، البالغة من العمر 25 عاما والتي كانت عائدة إلى منزلها، إنها رأت الشرطة تتوجه صوب قصر باكنغهام بأعداد كبيرة.

وأضافت قائلة أنها عندما اقتربت من القصر استوقفتها الشرطة التي أبلغت المارة بأن هناك حادث "ثم أبعدت الشرطة الناس عن محيط القصر".

وغردت شاهدة عيان أخرى تدعى ناتالي وود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: " مازالت الشرطة تتدفق على القصر، الذي بات محاطا بأعداد كبيرة من أفراد الأمن، وإن بدت الأجواء هادئة."

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم قصر باكنغهام إنها لن تعلق على القضايا الأمنية.