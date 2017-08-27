طائرات "السهام الحمر" الاستعراضية البريطانية تنفذ طلعات في دول عربية

مصدر الصورة PA Image caption تشارك الطائرات باستطلاعات في دول عربية

تنفذ طائرات "السهام الحمر" التابعة لسلاح الجو البريطاني طلعات استعراضية في دول عربية، حسب تصريحات وزارة الدفاع البريطانية.

وستنفذ الطائرات تلك الطلعات الاستعراضية في كل من السعودية والأردن والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وستؤكد تلك الطلعات على العلاقات الخاصة بين سلاح الجو البريطاني وتلك الدول واستعداد بريطانيا للتعاون.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون إن الطلعات ستكون استعراضا مرئيا للتعاون البريطاني على امتداد العالم.

وأضاف فالون الموجود في الكويت لاستعراض الحملة المضادة لتنظيم الدولة الإسلامية إن الدولة الخليجية شريك حيوي في الحملة.

وأضاف أن بريطانيا تفكر بتقوية الأواصر العسكرية مع الكويت عبر عدد أكبر من التدريبات المشتركة.