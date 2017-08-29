انفجار قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة الأفغانية كابول

مصدر الصورة Reuters Image caption أفراد من قوات الأمن يراقبون مكان حدوث الانفجار

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح عدد آخر في تفجير يبدو أنه انتحاري في العاصمة الأفغانية، كابول.

ولم تتضح تفاصيل الانفجار بعد، إلا أن تقارير أفادت بأنه وقع في شارع مزدحم خارج بنك في قلب المدينة، قرب القطاع الدبلوماسي الذي يضم مجمع سفارة الولايات المتحدة المحصنة.

وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية "وقع انفجار قرب ميدان مسعود في كابول. وليس لدينا تفاصيل بعد".

وقد تضررت المباني المجاورة كثيرا بسبب الانفجار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن الانفجار وقع في وقت كان يتوقع فيه وجود عدد كبير من أفراد قوات الأمن لتسلم رواتبهم قبل عطلة عيد الأضحى.

مصدر الصورة Reuters Image caption أحد المصابين يعالج في مستشفى

وهذا هو ثاني هجوم في كابول في أقل من أسبوع.

وقد قتل الجمعة 28 شخصا على الأقل وجرح عشرات آخرون في هجوم انتحاري على مسجد.

وهذا هو أحدث انفجار يهز عاصمة أفغانستان التي أنهكتها الحرب، وجاء وقوعه بعد أسبوع واحد من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التزامه بإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان لمدة غير محددة.

وكان تفجير شاحنة ضخمة قد هز الحي الدبلوماسي في شهر مايو/أيار، وقتل فيه نحو 150 شخصا، وأصيب 400 آخرون بجروح، معظمهم مدنيون.