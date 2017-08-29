قاض هندي يصف الزعيم الروحي المتهم بالاغتصاب بأنه "حيوان متوحش"

مصدر الصورة EPA Image caption قال القاضي إن رام رحيم سينغ اسغل سطوته على أتباعه

وصف القاضي الهندي الذي أصدر حكما بالسجن على الزعيم الروحي غورميت رام رحيم سينغ، المتهم بالاغتصاب، بأنه "حيوان متوحش".

وقال القاضي جاغديب سينغ إن اعتداء الزعيم الروحي على ضحاياه جاء باستغلال السلطة ويستحق أقصى العقوبات.

وقد أدين الزعيم الروحي باغتصاب فتاتين من أتباعه بين عامي 1999 و 2002.

وطالب النائب العام بإصدار حكم بالسجن مدى الحياة على المتهم.

وقال محامي الضحايا إن 40-50 امرأة اتهمن سينغ بالاغتصاب، وسيتقدمن بشكاوى ضده.

وبالإضافة إلى تهم الاغتصاب، هناك تهمة بالقتل موجهة ضد سينغ وسيجري النظر بها الشهر المقبل.

وقال القاضي الذي اصدر الحكم ضده، والذي طالب بأقصى العقوبات ضد سينغ "إنه يصور نفسه كإله ثم يستغل وضعه وسطوته"، حسب مراسلتنا في دلهي غيتا باندي.

وقال القاضي إن الحكم على رام رحيم سينغ بأقل من العقوبة القصوى سيسبب صدمة للأمة.

وقال محامو الدفاع إن موكلهم يجب أن يحصل على حكم مخفف لإنه مواطن يحترم القانون وله نشاطات خيرية ويعاني من أوجاع في الظهر ومن أعراض مرض السكري.

ورفض القاضي التماس الدفاع وقال إن المتهم تصرف مع أتباعه "كحيوان متوحش"، وهو لذلك لا يستحق الرحمة.

يذكر أن أتباع رام رحيم سينغ قد هددوا بارتكاب أحداث عنف في حال صدر ضده حكم بالسجن.

وقد اندلعت أحداث عنف بعد صدور الحكم بسجن سينغ لمد 20 عاما راح ضحيتها 38 شخصا.