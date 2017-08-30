شجار بين طبيبين هندييين أثناء عملية جراحية

Image caption المحكمة أمرت المستشفى بتقديم تقرير عن الحادثة

أوقفت إدارة مستشفى في الهند طبيبين عن العمل مؤقتا بعد انتشار صور فيديو عن شجار وقع يينهما أثناء عملية جراحية لامرأة حامل.

وقد أثارت صور الفيديو من مستشفى يوميد شمالي راجاسثان سخطا واسعا في البلاد.

وقال مسؤول في المستشفى لبي بي سي إن الأم وابنها بحالة جيدة.

ولا يعرف مصدر تسريب الصور، لكن المسؤولين أكدوا أنه من داخل المستشفى.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بعد نشر الصور، بأن المرأة أنجبت طفلة فارقت الحياة.

ولكن الدكتور، رانجانا ديساي، مراقب الأطباء في مستشفى يوميد، وصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة. وقال: "بمجرد أن رأيت صور الفيديو، وأجريت تحقيقا، كانت وسائل الإعلام تحدثت عن وفاة المولود".

وأضاف ديساي لبي بي سي أن مولودا توفي فعلا، ولكنه ليس المولود الذي تحدثت وسائل الإعلام، وإنما مولود آخر في عملية أخرى أنجبته أمه ميتا".

ويظهر في صور الفيديو، التي انتشرت في وسائل الإعلام وعلى الانترنت، الطبيبين وهما يتبادلان الشتائم باللغة الهندية، ويتجادلان، بشأن ما إذا كانت المرأة تناولت طعاما قبل إجراء العملية.

وكشف دي ساي عن اسم الطبيبين المعنيين وهما آشوك نانيفال، وماثورا لال تاك. وقال إنهما أوقفا عن العمل في المستئفى مؤقتا، إلى حين إجراء تحقيق داخلي.

وتحقق إدارة المستشفى أيضا مع العاملين في المستشفى لكشف من صور الحادث وكيف سرب إلى وسائل الإعلام.

وأمرت محكمة راجاسثان إدارة المستشفى بتقديم تقرير عن الحادث، بالموازاة مع تحقيق حكومي.