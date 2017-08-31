حياة الأميرة ديانا عبر عدسات الكاميرات
في الذكرى العشرين لوفاتها، نلقي نظرة على حياة الأميرة ديانا من خلال عدسات الكاميرات.
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ولدت ديانا فرانسيس سبنسر في الأول من يوليو/ تموز عام 1961 في بارك هاوس بالقرب من ساندرينغهام بمنطقة نورفولك. كانت ديانا هي الابنة الصغرى لأسرة من النبلاء.
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وبعد طلاق والديها، كانت ديانا تتنقل في كثير من الأحيان بين منزليهما في نورثامبتونشاير واسكتلندا.
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REX/Shutterstock
وبعد المدرسة، عملت ديانا في العاصمة البريطانية لندن، كمربية أطفال في البداية، وطاهية في بعض الأحيان، وبعد ذلك كمساعدة في روضة أطفال "ينغ انغلاند كيندرغارتين" بمنطقة نايتسبريدج.
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انتشرت شائعات بأن صداقتها مع أمير ويلز قد تطورت إلى مرحلة أكثر جدية. وأصبحت ديانا محط اهتمام الصحافة والتلفزيون، وأصبحت أيامها في العمل معدودة. وحاول القصر الحد من التكهنات المحيطة بها، لكن دون جدوى.
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وفي 24 فبراير/شباط 1981، أصبح الارتباط رسميا. وبلغت تكلفة خاتم الخطبة نحو 30 ألف جنيه استرليني، واحتوى على فص من الياقوت محاط بـ14 قطعة من الماس.
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أُقيمت مراسم زواج ديانا في كاتدرائية القديس بولس في 29 يوليو/ تموز 1981. ووصل ذيل فستانها، وهو من تصميم ديفيد وإليزابيث إيمانويل، إلى 25 قدما (10 أمتار).
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وكانت ديانا في العشرين من عمرها. ولم يبد عليها الارتباك إلا مرة واحدة، حين واجهت صعوبة في تذكر الاسم الكامل لزوجها بترتيبه الصحيح.
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أبهر هذا الحدث الملايين من مشاهدي التلفزيون في شتى أنحاء العالم. كما اصطف نحو 600 ألف شخص على طول الطريق من قصر باكنغهام إلى الكاتدرائية.
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قضى تشارلز وديانا شهر العسل على يخت بريتانيا الملكي في رحلة بحرية استمرت 12 يوما عبر البحر المتوسط إلى مصر – قبل أن يقيما في قلعة بالمورال.
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Tim Ockenden/ PA
كانت ديانا دائما تتوق إلى أن يكون لديها عائلة كبيرة. وبعد عام من زواجها، وبالتحديد في 21 يونيو/حزيران 1982، أنجبت الأمير ويليام، الذي يأتي ثانيا في ترتيب ولاية العرش.
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كانت ديانا تؤمن بأهمية تربية أطفالها بصورة طبيعية في إطار ما تسمح به الظروف الملكية. وأصبح وليام أول وريث ذكر يذهب إلى الحضانة. ولم يتعلم الأولاد على أيدي مدرسين خصوصيين، لكنهم ذهبوا إلى المدرسة مع أطفال آخرين.
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في 15 سبتمبر/أيلول 1984، وضعت ديانا شقيقا للأمير وليام وأطلقت عليه اسم هنري، رغم أنه يُعرف باسم الأمير هاري.
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سرعان ما انخرطت الأميرة في الواجبات الرسمية للأسرة المالكة. وأصبحت تزور باستمرار دور الحضانة والمدارس والمستشفيات. وأظهرت عفوية كبيرة وقدرة على التواصل مع الناس، وهو ما جعلها شخصية محبوبة للغاية بين الجمهور.
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وفي أول زيارة رسمية لها إلى الولايات المتحدة، رقصت الأميرة مع جون ترافولتا في البيت الأبيض. ومنذ ظهورها للمرة الأولى في أول مراسم رسمية مع خطيبها، أصبحت الملابس التي ترتديها ديانا محط اهتمام الجميع.
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REX/Shutterstock
عززت الأعمال الخيرية للأميرة ديانا شعبيتها بين الجمهور. وقد لعبت دورا هاما في التعريف بمحنة المصابين بالإيدز. وكانت كلماتها حول هذا الموضوع صريحة ومباشرة وبعيدة تماما عن الأحكام المسبقة. وقد أثبتت اللمحات البسيطة التي أظهرتها، مثل مصافحة مرضى الإيدز، للجمهور أن التواصل الاجتماعي مع مرضى الإيدز ليس خطرا.
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نفذ أمير وأميرة ويلز العديد من الفعاليات والارتباطات سويا، وذهبا في رحلات خارجية. لكن بحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي أصبحت خلافاتهما ظاهرة للجميع.
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Martin Keene/ PA
في زيارة رسمية إلى الهند عام 1992، جلست ديانا بمفردها خارج قصر تاج محل، الذي يعكس قصة حب قوية وخالدة. وكان هذا بمثابة إعلان رسمي على أنه رغم أن الزوجين معا إلا أنهما منفصلان في حقيقة الأمر.
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Duncan Raban/ PA
وظلت ديانا محبة لنجليها بشكل كبير. وقال الأمير هاري إن ديانا كانت "إحدى أكثر الأمهات اهتماما بأولادها" قبل أن يضيف "لقد غمرتنا بالحب، وهذا أمر مؤكد".
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احتفظت ديانا بصداقة وثيقة مع الأم تريزا طوال حياتها، كما يظهر في هذه الزيارة إلى أحد الأديرة في روما. ولم يفصل بين وفاتهما سوى ستة أيام فقط.
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PA / BBC
أجرت ديانا مقابلة تتسم بالصراحة الملحوظة مع الصحفي البريطاني مارتن بشير على شاشة بي بي سي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995. وفي تلك المقابلة التي شاهدها الملايين، تحدثت ديانا عن الاكتئاب الذي أصابها بعد الولادة، وانهيار زواجها من الأمير تشارلز وعلاقتها المتوترة مع العائلة المالكة ككل.
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Anwar Hussein/Getty Images
وطوال هذه الفترة المليئة بالمشاكل، واصلت الأميرة عملها الخيري. وزارت الصحفية البريطانية جميما خان في لاهور بباكستان، لدعم مستشفى السرطان الذي يديره عمران خان، زوج جميما آنذاك.
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وقع الطلاق بين ديانا وتشارلز في 28 أغسطس/آب 1996، وأصبحت تعرف رسميا باسم ديانا، أميرة ويلز. في يونيو/ حزيران من العام التالي، عرضت ديانا 79 فستانا ظهرت بها على أغلفة المجلات في جميع أنحاء العالم للبيع في مزاد. وجمع المزاد 3.5 مليون جنيه استرليني للجمعيات الخيرية، ويبدو أن ذلك كان يعد تعبيرا رمزيا عن محاولتها نسيان الماضي.
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وفي 31 أغسطس/آب 1997، وبعد تناول الطعام في فندق ريتز باريس مع دودي الفايد، نجل رجل الأعمال المليونير محمد الفايد، غادر الاثنان المطعم في سيارة خاصة. وتابعهما مصورون على دراجات نارية في محاولة لالتقاط مزيد من الصور للصديق الجديد للأميرة. وانتهت الملاحقة إلى مأساة.
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JEFF J MITCHELL/ Getty Images
اصطف أكثر من مليون شخص بطول طريق موكب جنازة ديانا إلى دير وستمنستر ابي، وعلى طول رحلتها الأخيرة إلى منزل عائلة سبنسر فى نورثامبتونشاير. وحضر الجنازة نجلاها وليام وهاري، والأمير تشارلز دوق أدنبرة، وشقيقها إيرل سبنسر.
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