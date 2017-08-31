حياة الأميرة ديانا عبر عدسات الكاميرات

عززت الأعمال الخيرية للأميرة ديانا شعبيتها بين الجمهور. وقد لعبت دورا هاما في التعريف بمحنة المصابين بالإيدز. وكانت كلماتها حول هذا الموضوع صريحة ومباشرة وبعيدة تماما عن الأحكام المسبقة. وقد أثبتت اللمحات البسيطة التي أظهرتها، مثل مصافحة مرضى الإيدز، للجمهور أن التواصل الاجتماعي مع مرضى الإيدز ليس خطرا.