4 سنوات سجن و40 ألف دولار غرامة استخدام كيس بلاستيكي في كينيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption 40 دولة تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

بدأت كينيا تطبيق قانون يعاقب على إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 40 ألف دولار، إذ يعد القانون الأكثر صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية.

وبهذه الخطوة تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا ومن بينها الصين وفرنسا.

يذكر أن الأكياس البلاستيكية تنتهي في حالات كثيرة في المحيط فتخنق السلاحف والطيور البحرية وتملأ بطون الدلافين والحيتان بالنفايات فتنفق جوعا.

أكثر من الأسماك

وقال حبيب الهبر، وهو خبير في النفايات البحرية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينيا، لوكالة رويترز للأنباء: "إذا بقي الحال على ما هو عليه فسيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050."

وأضاف قائلا إن تحلل الأكياس البلاستيكية يستغرق ما يتراوح بين 500 وألف عام، كما أنها تدخل السلسلة الغذائية للإنسان من خلال الأسماك وحيوانات أخرى.

إذا بقي الحال على ما هو عليه فسيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050 حبيب الهبر خبير في النفايات البحرية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ويسمح القانون الكيني للشرطة بملاحقة كل من يحمل كيسا بلاستيكيا. لكن وزيرة البيئة جودي واكهونجو قالت لوكالة رويترزللأنباء : "إن تطبيق القانون سيكون أولا على المصنعين والموردين ولن يتضرر المواطن العادي".

ومن ناحية أخرى، حذر متحدث باسم اتحاد المصنعين في كينيا من أن هذا الحظر سيؤدي إلى خسارة 60 ألف وظيفة وسيتسبب في إغلاق 176 مصنعا، مشيرا إلى أن كينيا مصدر كبير للأكياس البلاستيكية في المنطقة.

وبدأت بالفعل سلاسل متاجر كبيرة في كينيا مثل كارفور وناكومات في تقديم أكياس من القماش لزبائنها بدلا من الأكياس البلاستيكية.

الأضرار

مصدر الصورة Thinkstock Image caption الأكياس البلاستيكية خطر على الحياة البحرية

ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن عدد الأكياس البلاستيكية التي تستخدم كل عام في كينيا بلغ 100 مليون كيس، وأصبحت شوارع المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد مليئة بأكوام القمامة.

ويمكن أن تتسبب أكياس البلاستيك في مقتل حيوانات الشوارع إذا ما تناولتها، أو انسداد المجاري ومصارف الأمطار، وتُسهم في فيضان المجاري المائية، وانتشار الأمراض.