واشنطن تقرر إغلاق قنصلية لروسيا في سان فرانسيسكو

طلبت الولايات المتحدة من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو ردا على قرار موسكو بتقليص أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية لديها، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

كما طلبت الخارجية الأمريكية إغلاق مبنيين تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة واشنطن.

وكانت موسكو قد طلبت من واشنطن تقليص بعثتها الدبلوماسية إلى أكثر من النصف بعدما أقر الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيزر نويرت في بيان القرار الروسي بأنه "غير مبرر ويضر بالعلاقات بين البلدين".

وأضافت المتحدثة "لذا طلبنا من الحكومة الروسية إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو، ومكتبين تابعين للبعثة الدبلوماسية في واشنطن ونيويورك".

وأوضحت أن "القرار يجب أن ينفذ بحلول الثاني من سبتمبر المقبل".