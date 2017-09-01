الولايات المتحدة تختار أربع شركات لبناء نماذج أولية من الجدار الحدودي مع المكسيك

مصدر الصورة Getty Images Image caption الشركات الأمريكية ستجهز النماذج الأولية من الجدار الخرساني الذي تعهد به ترامب على حدود المكسيك

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية أولى الخطوات الفعلية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك واختارت أربع شركات لبناء نماذج أولية للجدار الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، بحسب وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وسوف تكون النماذج الأولية الخرسانية الأربعة بطول 9 أمتار وارتفاع أكثر من 30 قدما، وسيتم بناؤها في الأشهر المقبلة.

وبعد ذلك سيعمل المسؤولون على مدار شهرين على اختبار الجدران للتأكد من صلابتها وقدرتها على مقاومة الاختراق باستخدام أدوات يدوية صغيرة، وفقا للوكالة الأمريكية.

وتصل قيمة كل عقد من العقود الأربعة إلى 500 ألف دولار أمريكي لكل منها.

وكان الرئيس ترامب قد تعهد إبان حملته الانتخابية بإقامة جدار دائم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة كلها مع المكسيك.

وقال نائب مفوض الشرطة المركزية رونالد فيتيلو إن النماذج "ستساعدنا على صقل معايير التصميم" للجدار النهائى.

وأضاف "سوف ينظر الاختبار إلى أشياء مثل جمالياتها، وكيف يمكن اختراقها، ومدى مقاومتها للعبث بها".

الا أنه قال إن المسؤولين سيلتزمون بالأدوات اليدوية الصغيرة بدلا من اختبار "أنواع أخرى من المقذوفات".

وسوف تحتاج الجدران أيضا إلى قنوات لمد خطوط الكابل وغيرها من أدوات أجهزة الاستشعار والكاميرات.

وفور إصدار الأوامر النهائية ببناء النماذج في الأسابيع القليلة المقبلة، من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون 30 يوما.

والشركات الأربع التي فازت بالعقود هي:

كاديل كونستراكشن، في مونتغومري، ألاباما، وشركة فيشر اندستريز، من أريزونا، بالإضافة إلى شركة تكساس سترلينغ كونستركشن في هيوستن، تكساس، وشركة دبليو جي ييتس & سونس كونستراكشن في فيلادلفيا، ميسيسيبي.

وقال فيتيلو إنه لا يعرف ما إذا كان لدى أي من الشركات خبرة سابقة في بناء الجدار الحدودي.

ويعتقد أن أكثر من 200 شركة قد قدمت تصاميم للجدار الحدودي المقترح.

وسيتم الإعلان عن أربعة عقود أخرى للنماذج الأولية المصنوعة من مواد أخرى غير الخرسانة في الأسبوع المقبل.