روسيا تحتج على خطط أمريكية لتفتيش بعثتها التجارية

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption وصفت وزارة الخارجية الروسية خطط "التفتيش غير القانوني" للبعثة التجارية في واشنطن بأنها "إجراء عدائي غير مسبوق"

استدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيا أمريكيا في موسكو لتسليمه مذكرة احتجاج على خطط السلطات الأمريكية تفتيش البعثة التجارية الروسية في واشنطن والتي من المقرر أن تغلق أبوابها قريبا.

وجاء في بيان للوزارة أن الدبلوماسي الذي تم استدعاؤه هو أنتوني غودفري، والذي يشغل منصب نائب رئيس بعثة بحسب موقع السفارة الأمريكية على الانترنت.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية خطط "التفتيش غير القانوني" لمساكن الدبلوماسيين الروس، قائلة إنه "إجراء عدائي غير مسبوق" يمكن أن تستخدمه أجهزة أمريكية خاصة في "استفزازات مناهضة لروسيا" عن طريق "زرع مواد خطرة".

وكانت واشنطن طلبت من روسيا إغلاق قنصليتها في مدينة سان فرانسيسكو وملحقتين دبلوماسيتين في نيويورك وواشنطن.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب طلب موسكو من واشنطن تخفيض موظيفها في روسيا بـ755 موظفا في يوليو/ تموز الماضي.

مصدر الصورة EPA Image caption أمر بوتين في يوليو/ تموز الماضي بتقليص البعثة الأمريكية في موسكو بـ 755 موظفا

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس إن موسكو لا تزال تدرس كيفية الرد على الإجراءات الأمريكية.

وأضاف لافروف "تم بدء هذا الخلاف بالضبط بهدف تقويض العلاقات الروسية الأمريكية ومنع ترامب من طرح اقتراحات بناءة خلال رئاسته".

وأضاف لافروف قائلا إن هذه الإجراءات تهدف إلى "جعل تطبيق ترامب وعوده الانتخابية أصعب على قدر الإمكان فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع روسيا".

وأمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بطرد 35 موظفا دبلوماسيا روسيا وإغلاق مجمعين ردا على الإجراءات الروسية في شبه جزيرة القرم والمزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

ولروسيا خمس بعثات في واشنطن وسان فرانسيسكو ونيويورك وسياتل وهيوستن، بحسب موقع السفارة الروسية على الإنترنت.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي تيلرسون في سبتمبر / أيلول، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.